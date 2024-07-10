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Giriş Tarihi: 10.7.2024 17:05 Son Güncelleme: 10.7.2024 17:57

Dursun Özbek savcılığa ifade verdi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün şikayeti sonrası yürütülen soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Dursun Özbek savcılığa ifade verdi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat 2024 tarihlerinde bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Özbek hakkında suç duyurusunda bulundu.

İFADE VERDİ

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamından Dursun Özbek, bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek Basın Suçlar Soruşturma Bürosu'na gelerek 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık 1 saatin ardından Özbek açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

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Dursun Özbek savcılığa ifade verdi
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