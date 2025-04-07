Dursun Özbek’e hakaret eden ünlü sunucunun cezası belli oldu

Ünlü spor sunucusu Serhat Ulueren geçtiğimiz yıl Mart ayında bir televizyon programında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu. Ulueren, "Galatasaray Spor Kulüp Başkanı değil sıradan vasıfsız, şeref ve haysiyet kavramlarını asla bir araya getiremeyeceğim düz bir adamsın, sen rezil bir adamsın bence; sen benim için rezil .." şeklinde Dursun Özbek'e yorum ve ifadelerde bulunmuştu.Dursun Özbek'in şikayetçi olmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede Serhat Ulueren'in programda sarf ettiği sözlerden dolayı 'Hakaret' suçunu işlediği kaydedilerek hakkında 2 yıl istemiyle, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı.Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya şüpheli Serhat Ulueren ve taraf avukatları katıldı. Serhat Ulueren mahkemedeki savunmasında 39 yıldır gazetecilik yaptığını, müşteki Dursun Özbek ile abi kardeş ilişkilerinin olduğunu ifade ederek, 'Dursun Özbek'in yaptığı davranışlara yönelik hem eleştiri hem de gazetecilik görevini yaptım, o gün Galatasaray Beşiktaş'ı 1-0 yenmişti, maçtan sonra Galatasaray'ın sosyal medya hesabından tüyleri dökülen kartalın sarı lacivert salıncakta sallandırılması şeklindeki paylaşımı tepkilere yol açtı. Beşiktaş Kulübü başkanı da paylaşımın kaldırılmasını istedi ancak Galatasaray buna kayıtsız kaldı ve hala bu paylaşım durmaktadır, Beşiktaş kulübünü düşündüğümüzde onur kırıcı bir davranıştır.'dedi.Serhat Ulueren kendisinin de bir Galatasaray'lı olmasından dolayı söz konusu duruma haklı eleştiri de bulunmak istediğini ekleyerek hakaret kastının söz konusu olamayacağını ekleyerek beraatini talep etti. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti davayı karara bağladı. Serhat Ulueren hakkında bin 740 Tl adli para cezası ödemesine hükmedildi.