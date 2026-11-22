Doğubayazıt ilçesine bağlı Üzengili köyü sınırlarında bulunan Durupınar Formasyonu'nda Nuh'un Gemisi'ne ilişkin yürütülen bilimsel araştırmalarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Araştırmalar kapsamında bulunan ahşap ve kömürleşmiş parçalardan alınan örnekler üzerinde yapılan ilk laboratuvar incelemelerinin sonuçları açıklandı. 28 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında beş farklı ülkeden yaklaşık 20 araştırmacının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda jeofizik, jeoloji ve arkeoloji başta olmak üzere farklı bilim dallarından yararlanıldı. Araştırma sırasında elde edilen ahşap ve kömürleşmiş parçalar, yaşlarının belirlenmesi amacıyla karbon-14 analizleri için ABD, İsviçre ve TÜBİTAK'a gönderildi. ABD'deki laboratuvarda gerçekleştirilen analizlerin ilk sonuçlarına göre, incelenen örneklerin MÖ 2200-2400 yılları arasına tarihlendirildiği açıklandı.

"TARİHLENDİRME NUH TUFANI İÇİN ÖNE SÜRÜLEN DÖNEMLE ÖRTÜŞÜYOR"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atilla, araştırma kapsamında elde edilen ahşap ve kömürleşmiş örnekleri üç farklı merkeze gönderdiklerini belirterek ABD'den gelen ilk sonuçların dikkat çekici olduğunu söyledi. Atilla, kutsal kitaplarda Nuh Tufanı'nın MÖ 2300'lü yıllarda gerçekleştiğine ilişkin tarihlendirmeler bulunduğunu ifade ederek, ABD'de yapılan analizlerde örneklerin MÖ 2200-2400 yılları arasına tarihlendirilmesinin bu dönemle örtüştüğünü kaydetti. İsviçre ve TÜBİTAK'tan gelecek analiz sonuçlarını da beklediklerini belirten Atilla, tüm sonuçların birlikte değerlendirilmesinin ardından araştırmaya ilişkin nihai değerlendirmeyi yapacaklarını bildirdi.

"BU SONUÇLAR GEMİNİN NUH'UN GEMİSİ OLDUĞUNU KANITLAMIYOR"

Araştırma ekibinin başkan yardımcısı Andrew Jones da ABD'deki laboratuvardan gelen sonuçlara göre iki ahşap örneğinin yaklaşık 4 bin 300 yıllık olduğunu belirtti. Jones, elde edilen tarihlendirme sonuçlarının Nuh Tufanı için öne sürülen bazı tarihlerle örtüştüğünü ancak bu bulguların söz konusu yapının Nuh'un Gemisi olduğunu kanıtlamadığını vurguladı.