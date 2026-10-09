Duruşma günü eski eşini kurşun yağmuruna tuttu! Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı: ‘Yapma dedik ama…’

"ÖNÜNE GEÇTİM AMA ENGEL OLAMADIM"



Görgü tanığı Zeyrek, saldırganın soğukkanlılığını ve dehşet anlarını şu ifadelerle aktardı: "İki el ateş ettikten sonra benim de yanımda eşim vardı. Adamın önüne geçmek zorunda kaldım, hani ne olur ne olmaz diye. 'Abi, yapma' dedim. Adamla da bir tanışmışlığımız, bir merhabalığımız var. Daha sonrasında, 'İki kurşunu da tamam, yapmayacağım' diyerek sıktı. Ondan sonra arkasına bakarak, hatta silahı kafasına tutarak gitti. Anlamadım, nereye gitti bilmiyorum. Sadece kadın buraya sığınmak amacıyla geldi. Bunların arasında hâlâ davalar devam ediyordu. Yanlış hatırlamıyorsam bugün içinde bir davaları vardı. Mal mülk davaları vardı. Herhâlde artık aralarındaki husumeti tabii ki bilemiyorum. Önüne geçtim ama engel olamadım. Mermilerin ikisi, biri göğsüne doğru, diğeri karnına doğru isabet etti.Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör