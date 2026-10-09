Duruşma günü eski eşini kurşun yağmuruna tuttu! Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı: ‘Yapma dedik ama…’

Edinilen bilgilere göre, aralarında uzun süredir mal varlığı paylaşımı yüzünden anlaşmazlık bulunan Füsun Yulukara ile eski kocası arasındaki gerilim sabah saatlerindeki silahlı saldırıyla son buldu. Davalık olan çiftin mahkemesi olduğu öğrenilirken, eski eşine kurşun yağdıran zanlı olay yerinden kaçtı.
KAÇARKEN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU
Sabah saatlerinde silah sesleriyle sokağa dökülen çevredeki vatandaşlar dehşeti yaşarken, durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Füsun Yulukara'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamayan Yulukara, hastanede yaşamını yitirdi.
BURAYA SIĞINMAK AMACIYLA GELDİ
Olay anına tanıklık eden esnaf Muharrem Zeyrek, yaşanan korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Ablamız, burada oturan bir komşumuz, sevdiğimiz bir ablamızdı. 'Günaydın' deyip geçti. Geçtikten sonra bir dakika bile geçmedi, ilerledi. Eski boşandığı eşi vardı. Bunların arasında bir husumet vardı. Füsun ablamız, bizi tanıdığı için buraya sığınmak amacıyla geldi. Ama adam silahını çıkarttı ve iki el ateş etti."
"ÖNÜNE GEÇTİM AMA ENGEL OLAMADIM"
Görgü tanığı Zeyrek, saldırganın soğukkanlılığını ve dehşet anlarını şu ifadelerle aktardı: "İki el ateş ettikten sonra benim de yanımda eşim vardı. Adamın önüne geçmek zorunda kaldım, hani ne olur ne olmaz diye. 'Abi, yapma' dedim. Adamla da bir tanışmışlığımız, bir merhabalığımız var. Daha sonrasında, 'İki kurşunu da tamam, yapmayacağım' diyerek sıktı. Ondan sonra arkasına bakarak, hatta silahı kafasına tutarak gitti. Anlamadım, nereye gitti bilmiyorum. Sadece kadın buraya sığınmak amacıyla geldi. Bunların arasında hâlâ davalar devam ediyordu. Yanlış hatırlamıyorsam bugün içinde bir davaları vardı. Mal mülk davaları vardı. Herhâlde artık aralarındaki husumeti tabii ki bilemiyorum. Önüne geçtim ama engel olamadım. Mermilerin ikisi, biri göğsüne doğru, diğeri karnına doğru isabet etti.Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.