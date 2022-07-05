Düş Peşine filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Düş Peşine filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Senaryosunu Serkan Dağlı'nın kaleme aldığı Düş Peşine filmi, bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Komedi türündeki Düş Peşine filminin kadrosunda Fester Abdü, Cihan Şimşek, Şeyda Erdoğan gibi isimler yer alıyor. Gönüllü çalıştığı akademinin kapanmasını engellemeye çalışan bir adamın hikayesini ekranlara taşıyacak olan filmin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Düş Peşine filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düş Peşine filmi nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...