Düş Peşine filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Düş Peşine filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Senaryosunu Serkan Dağlı'nın kaleme aldığı Düş Peşine filmi, bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Komedi türündeki Düş Peşine filminin kadrosunda Fester Abdü, Cihan Şimşek, Şeyda Erdoğan gibi isimler yer alıyor. Gönüllü çalıştığı akademinin kapanmasını engellemeye çalışan bir adamın hikayesini ekranlara taşıyacak olan filmin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Düş Peşine filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düş Peşine filmi nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...
DÜŞ PEŞİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?
14 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren komedi türündeki Düş Peşine filmi, gönüllü çalıştığı akademinin kapanmasını engellemeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediniyor.
Kardeşi ile birlikte Kaş'ta yaşayan Kaan, engelli çocukların eğitim gördüğü Düşler Akademisi'nde gönüllü olarak çalışır. Akademinin müdürü, borçları nedeniyle zora düşmektedir ve bu nedenle akademinin kapanması gündeme gelir. Kaan, bu sırada şehre tatile gelen arkadaşlarıyla birlikte akademiyi kapanma tehlikesine karşı korumaya çalışır. Kaan ve arkadaşları, akademinin kapanmasını engelleyebilecek midir?