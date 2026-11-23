Camdaki beyaz ve mat izlerin büyük bölümü kireçten oluşuyor. Sudaki kalsiyum ve magnezyum, damlalar kuruyunca camın üzerinde kalıyor. Sabun ve şampuan kalıntıları da bu birikime karışınca tabaka sertleşiyor ve sıradan bezle silmek yetmiyor.
Sirkenin içindeki asit kireci çözmeye yardımcı olduğu için en sık önerilen yöntem bu:
Beyaz sirke ile ılık suyu eşit oranda karıştırıp spreye doldurun.
Cam ve fayans yüzeylere bolca sıkın.
15-30 dakika bekletin. Bekleme süresi, asidin kireci çözmesi için gerekiyor.
Yumuşak sünger ya da mikrofiber bezle silin.
Temiz suyla durulayıp kuru bezle kurulayın.
Çok inatçı lekelerde karışıma biraz bulaşık deterjanı eklemek sabun tabakasının çözülmesine yardımcı olabilir. Katmanlaşmış eski lekelerde işlemin birkaç kez tekrarlanması gerekebilir.
Camda kalan su damlaları kuruyunca kireç yeniden birikiyor. Duştan sonra cam silecekle suyu almak ya da kuru bezle silmek, temizlik aralığını belirgin biçimde uzatıyor. Haftada bir sirkeli spreyi kısa süre uygulamak da birikimi ağırlaşmadan önlüyor.
Bunlara dikkat edin
Sirke ile çamaşır suyunu karıştırmayın. Karışım zehirli klor gazı açığa çıkarır. Ürünleri ayrı ve iyi havalandırılan ortamda kullanın.
Doğal taş yüzeylerde sirke kullanmayın. Mermer ve traverten gibi yüzeyler asitten zarar görebilir. Üretici talimatını kontrol edin.