Cam pırıl pırıl görünüyor, birkaç gün sonra yüzeyde buzlu bir tabaka oluşuyor. Silseniz de bir süre sonra geri geliyor. Bu görüntünün arkasında temizlik eksikliği değil, suyun içindeki mineraller var. Özellikle sert su kullanılan bölgelerde duşakabin camı bu sorunla daha sık karşılaşıyor.