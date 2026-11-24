Banyoda en sık karşılaşılan ev kazalarının nedenlerinden biri, duş sırasında zeminin kayganlaşması. Su ve sabun kalıntılarıyla birlikte daha tehlikeli hale gelen bu zemin, özellikle çocuklar ve yaşlılar için düşme riskini artırıyor. Son dönemde dikkat çeken şeffaf kaydırmaz banyo paspasları ise görünümünü bozmadan duş alanında daha güvenli bir basış sağlamayı hedefliyor. Alt kısmındaki vantuzlarla zemine tutunan, üst yüzeyindeki özel dokusuyla suyun tahliyesine yardımcı olan bu ürünler, pratik bir önlem arayanların ilgisini çekiyor.
Şeffaf kaydırmaz paspasların en dikkat çekici özelliği, iki farklı yüzeyinin farklı görevler üstlenmesi. Alt bölümde bulunan küçük vantuzlar, paspas düz ve pürüzsüz bir zemine bastırıldığında yüzeye tutunuyor. Böylece ürünün duş sırasında yerinden hareket etmesi zorlaşıyor.
Şeffaf tasarımı sayesinde banyonun genel görünümünü büyük ölçüde koruyan paspaslar, özellikle duşakabin içerisinde kullanılabiliyor.
HER DUŞA KABİN ZEMİNİNDE KULLANILABİLİR Mİ?
Bu ürünleri tercih ederken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri zeminin yapısı.
Vantuzlu paspaslar, düz ve pürüzsüz seramik ya da porselen yüzeylerde daha iyi tutunabiliyor.
Doğal taş, pürüzlü seramik veya girintili çıkıntılı zeminlerde ise vantuzlar yüzeye tam olarak yapışamayabiliyor. Bu durumda paspasın kendisi de kayma riski oluşturabiliyor.