Banyoda en sık karşılaşılan ev kazalarının nedenlerinden biri, duş sırasında zeminin kayganlaşması. Su ve sabun kalıntılarıyla birlikte daha tehlikeli hale gelen bu zemin, özellikle çocuklar ve yaşlılar için düşme riskini artırıyor. Son dönemde dikkat çeken şeffaf kaydırmaz banyo paspasları ise görünümünü bozmadan duş alanında daha güvenli bir basış sağlamayı hedefliyor. Alt kısmındaki vantuzlarla zemine tutunan, üst yüzeyindeki özel dokusuyla suyun tahliyesine yardımcı olan bu ürünler, pratik bir önlem arayanların ilgisini çekiyor.