Duşakabin camındaki inatçı lekeleri çıkarmak sandığınızdan kolay

Banyoda temizliğin en belirgin göstergelerinden biri, lekesiz ve parlak duşakabin camları. Ancak su damlaları kurudukça geride kalan izler, bu görüntüyü kısa sürede bozabiliyor. Sürekli silmeye rağmen kaybolmayan lekeler için daha fazla güç harcamak yerine, önce lekenin neden oluştuğunu bilmek gerekiyor. Çünkü su lekeleriyle kireç kalıntılarını temizlerken izlenecek yol farklılık gösterebiliyor.
Banyoda sık kullanılan duşakabin camları, su damlalarının kurumasıyla birlikte zamanla beyaz izler ve mat bir görünüm kazanabiliyor. Bunun temel nedenlerinden biri, suyun içinde bulunan kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin cam yüzeyinde birikmesi. Sabun ve şampuan kalıntıları da bu görüntüyü artırabiliyor.
Duşakabin camındaki hafif ve orta düzeydeki kireç lekeleri için beyaz sirke ve su karışımı denenebilecek yöntemlerden biri. Sirkenin asidik yapısı, mineral birikintilerinin yumuşamasına yardımcı olabiliyor. Ancak sonuç, lekelerin ne kadar eski olduğuna ve camın yüzey özelliklerine göre değişebiliyor.
1. Karışımı hazırlayın: Beyaz sirke ile suyu eşit miktarda karıştırın.
2. Cam yüzeye uygulayın: Karışımı doğrudan camın lekeli bölgesine püskürtün.
3. Kısa süre bekleyin: Yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra yüzeyi kontrol edin. Ürünün cam kaplamasına ve çevredeki malzemelere uygun olduğundan emin olun.
4. Yumuşak bezle silin: Mikrofiber bez veya çizmeyen yumuşak bir sünger kullanın.
5. Durulayıp kurulayın: Camı bol suyla durulayın ve kuru bir bezle silerek su izlerinin kalmasını önleyin.
Bu işlem sırasında sirkenin alüminyum profillere, metal kaplamalara ve silikon contalara uzun süre temas etmemesine dikkat edilmeli. Üreticinin temizlik talimatları öncelikli olarak dikkate alınmalı.
Bazı duşakabin camlarında uzun süre temizlenmeyen kireç birikintileri, evde uygulanan yöntemlerle tamamen çıkmayabilir. Böyle durumlarda cam yüzeyler için uygun olduğu belirtilen kireç çözücü ürünler tercih edilebilir. Ürünün etiketi okunmalı ve belirtilen bekletme süresi aşılmamalı.
Temizlik sırasında bulaşık teli, sert ovma süngerleri ve aşındırıcı tozlar kullanmaktan kaçınmak gerekiyor. Bu malzemeler camda çiziklere neden olabilir. Ayrıca çamaşır suyu, sirke, tuz ruhu ve farklı temizlik kimyasalları birbiriyle karıştırılmamalı. Kimyasal ürünler kullanılırken banyonun iyi havalandırılması da önem taşıyor.
Duşakabin camının sürekli kireç tutmasını önlemek için en pratik alışkanlıklardan biri, her duşun ardından camda kalan suyu uzaklaştırmak. Bunun için cam çekçeği kullanılabilir. Camın kuru bir mikrofiber bezle silinmesi de yüzeyde kalan su damlalarını azaltmaya yardımcı olur.