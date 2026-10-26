Duşakabin camındaki inatçı lekeleri çıkarmak sandığınızdan kolay

Banyoda temizliğin en belirgin göstergelerinden biri, lekesiz ve parlak duşakabin camları. Ancak su damlaları kurudukça geride kalan izler, bu görüntüyü kısa sürede bozabiliyor. Sürekli silmeye rağmen kaybolmayan lekeler için daha fazla güç harcamak yerine, önce lekenin neden oluştuğunu bilmek gerekiyor. Çünkü su lekeleriyle kireç kalıntılarını temizlerken izlenecek yol farklılık gösterebiliyor.