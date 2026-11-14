Duşakabinler tarih oluyor! 2027 banyolarında yeni trend belli oldu!

Geleneksel duşakabinlerin yerine tercih edilen yeni nesil banyo tasarımları, hem şık görünümü hem de kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Küçük banyolarda ferahlık sağlayan, temizlik ve dekorasyon açısından farklı avantajlar sunan bu trend, 2027 yılının en çok konuşulan banyo yenilikleri arasında gösteriliyor.

Duşakabinlerin yerini hangi sistem alıyor?

Klasik duşakabinlerin yerine öne çıkan seçeneklerin başında walk-in duş sistemleri geliyor. Bu tasarımlarda geleneksel duşakabinlerdeki gibi tamamen kapanan kapılar bulunmuyor. Genellikle sabit bir cam panelle duş alanı belirlenirken giriş bölümü açık bırakılıyor.