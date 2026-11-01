Duşakabinler tarihe karışıyor! Banyoların yeni gözdesi belli oldu

2. Islak hacim sistemiyle banyonun tamamı değişiyor

Bir diğer dikkat çeken tasarım ise wet room olarak bilinen ıslak hacim sistemi. Bu uygulamada duş alanı, banyonun geri kalanından yüksek bir tekne veya kapıyla ayrılmıyor. Zemin ve duvarlar suya dayanıklı malzemelerle kaplanarak duş bölümü banyonun genel tasarımına dahil ediliyor.

Özellikle doğrusal giderler, zemindeki suyun kontrollü biçimde tahliye edilmesini sağlıyor. Böylece klasik duşakabin görüntüsü ortadan kalkarken daha sade ve geniş bir banyo görünümü elde ediliyor.

Ancak bu sistemin uygulanması için su yalıtımının doğru yapılması, zemine uygun eğim verilmesi ve gider kapasitesinin doğru hesaplanması gerekiyor.