Duşakabinler tarihe karışıyor! Banyoların yeni gözdesi belli oldu

2026 banyo tasarımlarında dikkat çeken bu değişim, yalnızca görünümle sınırlı kalmıyor. Daha kolay erişim, sade tasarım ve kullanım rahatlığı sunan yeni nesil duş alanları, evini yenilemek isteyenlerin ilgisini çekiyor.
Duşakabinlerin yerini hangi sistem alıyor?
Klasik duşakabinlerin yerine öne çıkan seçeneklerin başında walk-in duş sistemleri geliyor. Bu tasarımlarda geleneksel duşakabinlerdeki gibi tamamen kapanan kapılar bulunmuyor. Genellikle sabit bir cam panelle duş alanı belirlenirken giriş bölümü açık bırakılıyor.
Özellikle çerçevesiz cam kullanılan modeller, banyoda daha geniş ve kesintisiz bir görünüm oluşturuyor. Kapı mekanizmasının bulunmaması da günlük kullanımda pratiklik sağlıyor.
Bunun yanında zeminden yükseltilmiş duş teknesi yerine banyo zeminiyle aynı seviyede tasarlanan modeller de dikkat çekiyor. Böylece duş alanına girerken yüksek bir eşik aşmak gerekmiyor.
1. Kapısız duş alanları banyolarda öne çıkıyor
Kapısız duş alanları, banyoda daha bütünlüklü bir görünüm isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor. Duş bölümünün tamamen kapatılmadığı bu sistemlerde suyun sıçramasını önlemek için alanın derinliği, duş başlığının yönü ve zemin eğimi büyük önem taşıyor.
Bu tasarımın en dikkat çekici avantajlarından biri, açılır veya sürgülü kapı mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaması. Böylece hem hareket alanı genişliyor hem de kapı raylarında biriken kir ve kireç gibi sorunlar azalabiliyor.
2. Islak hacim sistemiyle banyonun tamamı değişiyor
Bir diğer dikkat çeken tasarım ise wet room olarak bilinen ıslak hacim sistemi. Bu uygulamada duş alanı, banyonun geri kalanından yüksek bir tekne veya kapıyla ayrılmıyor. Zemin ve duvarlar suya dayanıklı malzemelerle kaplanarak duş bölümü banyonun genel tasarımına dahil ediliyor.
Özellikle doğrusal giderler, zemindeki suyun kontrollü biçimde tahliye edilmesini sağlıyor. Böylece klasik duşakabin görüntüsü ortadan kalkarken daha sade ve geniş bir banyo görünümü elde ediliyor.
Ancak bu sistemin uygulanması için su yalıtımının doğru yapılması, zemine uygun eğim verilmesi ve gider kapasitesinin doğru hesaplanması gerekiyor.
3. Duvarlarla ayrılan duş bölümleri de tercih ediliyor
Cam kullanmak istemeyenler için mimari duş bölümleri de alternatif oluşturuyor. Bu tasarımlarda duş alanı, tavana kadar uzanan veya yarım yükseklikte bırakılan duvarlarla ayrılıyor.
Kemerli geçişler, kavisli duvarlar ve büyük ebatlı seramikler bu tasarımların öne çıkan detayları arasında bulunuyor. Böylece duş alanı banyodan tamamen koparılmadan daha özel bir bölüm haline getirilebiliyor.
4. 2026 banyo trendleri de değişimi doğruluyor
2026 Banyo Trendleri Raporu, daha geniş ve konforlu duş alanlarına yönelimin güçlendiğini gösteriyor.
688 sektör profesyonelinin katıldığı araştırmada, katılımcıların yüzde 55'i daha büyük bir duş alanına sahip olmayı küvet bulundurmaktan daha önemli gördü. Raporda ayrıca eşiksiz duş girişleri, duş oturma alanları ve erişilebilir tasarımlar öne çıkan uygulamalar arasında gösterildi.
Araştırmaya göre duşunu yenileyen ev sahiplerinin yüzde 47'si düşük eşikli modelleri tercih etti. Eşiksiz duş tasarımları ise yüzde 24'lük oranla öne çıktı.
Her banyo için uygun mu?
Yeni sistemler modern ve ferah bir görünüm sunsa da her evde aynı sonucu vermeyebilir. Özellikle küçük banyolarda kapısız duş alanı tasarlanırken suyun diğer bölümlere yayılmaması için yeterli mesafe bırakılması gerekiyor.
Islak hacim uygulamalarında ise su yalıtımı, zemin eğimi ve kaymaz yüzey seçimi büyük önem taşıyor. Ayrıca açık duş alanları kapalı sistemler kadar ısı ve buhar tutmayabiliyor.
Bu nedenle duşakabinini değiştirmek isteyenlerin yalnızca görünüme değil, banyonun ölçülerine ve teknik koşullarına da dikkat etmesi gerekiyor.