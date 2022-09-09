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Giriş Tarihi: 9.9.2022 08:52

DUY BENİ 10. BÖLÜM İZLE! Star TV canlı yayın ile Duy Beni son bölüm TEK PARÇA - KESİNTİSİZ izle!

Star TV’de yayınlanan Duy Beni dizisi, 8 Eylül 2022 Perşembe akşamı 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, senaryosunu Makbule Kosif’in kaleme aldığı dizi, yeni bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç yetenekleri buluşturan dizinin yeni bölümünü izleyemeyen izleyiciler ise Duy Beni 10. Bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. Haberimizden Duy Beni son bölüm izle ekranına ulaşabilirsiniz. İşte, Star TV canlı yayın ile Duy Beni 10. Bölüm izle!

DUY BENİ 10. BÖLÜM İZLE! Star TV canlı yayın ile Duy Beni son bölüm TEK PARÇA - KESİNTİSİZ izle!

Star TV'de yayınlanan Duy Beni dizisi, 8 Eylül 2022 Perşembe akşamı 10. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Sümeyye Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı gençlik dizisinin 10. yeni bölümünde Ekim, uğruna kendini feda ettiği dostu Leyla'dan büyük bir darbe aldı. Dizinin 8 Eylül 2022 tarihli yeni bölümünü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyen izleyiciler ise Duy Beni 10. Bölüm izle linki araştırması yapıyor. Haberimizden Duy Beni 10. bölüm izle ekranı, özeti ve görsellerine ulaşabilirsiniz. İşte, Duy Beni son bölüm izle! ekranı ve özeti!

DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE

Star TV ile bu akşam ekranlara gelen bölümü izlemek için:

DUY BENİ 10. BÖLÜM FULL İZLE: https://www.startv.com.tr/dizi/duy-beni/bolumler/10-bolum

DUY BENİ 10. BÖLÜM KONUSU

Kanat ve Ekim'in el el gelmesi kolejde bomba etkisi yaratmıştır. Melisa, bu manzara karşısında deliye döner. İkilinin sevgili olmalarının herkes tarafından öğrenilmesi, Melisa'nın itibarını sarsar.

Kızlar artık Melisa'nın eskisi kadar güçlü olmadığını düşünürken, Melisa Ekim'den hesap sormakla kalmaz. Kanat'ı vicdanından vurmak için büyük bir plan yapar.

Diğer yandan okuldaki herkese yürüyebildiğini ilan eden Leyla'nın en mutlu günü kabusa dönmüş, Ekim'le arasındaki mesafe uçuruma dönüşmüştür. Bu durum Ekim'in içini acıtsa da asıl hedefi için sessiz kalmaya mecburdur.

Ekim, edindiği önemli bir bilgiyi büyük planını gerçekleştirmek için kullanırken; en büyük darbeyi, uğruna kendini feda ettiği dostundan alacaktır. Ekim, canı yansa da doğru olduğunu düşündüğü yolda yürümeye devam edecek; bu yolda karşısındaki engel en sevdiği kişi olacaktır.

DUY BENİ OYUNCULARI

  • Selim Bender (Berk Hakman)
  • Bahar Aydın (Ege Kökenli)
  • Ekim Güleryüz (Rabia Soytürk)
  • Kanat Günay (Caner Topçu)
  • Melisa Gerçek (Sümeyye Aydoğan)
  • Leyla (Helin Kandemir)
  • Aziz Günay (Burak Can)
  • Fikret (Durul Bazan)

  • Rıza Günay (Murat Daltaban)
  • Suna Günay (Yeliz Akkaya)
  • Süleyman Gerçek (Alper Atak)
  • Neşe Güleryüz (Feride Çetin)
  • Halil Kaplan (Aytaç Uşun)
  • Hatice Karaca (Elif Çakman)
  • Sedat Karaca (Bedir Bedir)
  • Şükran (Bedia Ener)
  • Selçuk (Hamdi Alp)
  • Bekir Kaplan (Taha Bora Elkoca)

  • Ozan Yılmaz (Utku Coşkun)
  • Ayşe Karaca (Gökçe Güneş Doğrusöz)
  • Hazal Demir (Meltem Akçöl)
  • Dağhan Kara (İbrahim Yıldız)
  • Ece Ay (Dilara Sümbül)
  • Naz Duru (Jasmin Berkiş)
  • Ceyda Astan (Sena Gençtürk)
  • Emine Sakan (Cemre Özşişman)
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DUY BENİ 10. BÖLÜM İZLE! Star TV canlı yayın ile Duy Beni son bölüm TEK PARÇA - KESİNTİSİZ izle!
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