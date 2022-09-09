DUY BENİ 10. BÖLÜM İZLE! Star TV canlı yayın ile Duy Beni son bölüm TEK PARÇA - KESİNTİSİZ izle!

Star TV'de yayınlanan Duy Beni dizisi, 8 Eylül 2022 Perşembe akşamı 10. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Sümeyye Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı gençlik dizisinin 10. yeni bölümünde Ekim, uğruna kendini feda ettiği dostu Leyla'dan büyük bir darbe aldı. Dizinin 8 Eylül 2022 tarihli yeni bölümünü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyen izleyiciler ise Duy Beni 10. Bölüm izle linki araştırması yapıyor. Haberimizden Duy Beni 10. bölüm izle ekranı, özeti ve görsellerine ulaşabilirsiniz. İşte, Duy Beni son bölüm izle! ekranı ve özeti!
Star TV ile bu akşam ekranlara gelen bölümü izlemek için:
DUY BENİ 10. BÖLÜM FULL İZLE: https://www.startv.com.tr/dizi/duy-beni/bolumler/10-bolum
Kızlar artık Melisa'nın eskisi kadar güçlü olmadığını düşünürken, Melisa Ekim'den hesap sormakla kalmaz. Kanat'ı vicdanından vurmak için büyük bir plan yapar.
Diğer yandan okuldaki herkese yürüyebildiğini ilan eden Leyla'nın en mutlu günü kabusa dönmüş, Ekim'le arasındaki mesafe uçuruma dönüşmüştür. Bu durum Ekim'in içini acıtsa da asıl hedefi için sessiz kalmaya mecburdur.
Ekim, edindiği önemli bir bilgiyi büyük planını gerçekleştirmek için kullanırken; en büyük darbeyi, uğruna kendini feda ettiği dostundan alacaktır. Ekim, canı yansa da doğru olduğunu düşündüğü yolda yürümeye devam edecek; bu yolda karşısındaki engel en sevdiği kişi olacaktır.