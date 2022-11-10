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Giriş Tarihi: 10.11.2022 19:00

DUY BENİ 19. BÖLÜM İZLE! Star TV ile Duy Beni yeni bölüm FULL izle

Star TV’nin Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşturduğu dizisi Duy Beni 19. Bölümü ile ekranlara geliyor. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, senaryosunu Makbule Kosif’in kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde, Kanat, Ekim’i Mevlüt’ten kıskanırken Melisa Ozan’a aşkını itiraf eder. Genç yetenekleri buluşturan diziyi internetten takip etmek isteyen izleyiciler, Star TV ile Duy Beni 19. Bölüm izle araştırması yapıyor. Duy Beni son bölüm izle ekranı Star TV tarafından paylaşıldı. İşte, Star TV ile Duy Beni 19. bölüm izle full – tek parça - kesintisiz!

DUY BENİ 19. BÖLÜM İZLE! Star TV ile Duy Beni yeni bölüm FULL izle

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisi, 19. Bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Sümeyye Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünde, Mevlüt giderek Ekim'e aşık olurken Kanat kıskanmaya başlıyor. Dizinin yeni bölümünü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyen izleyiciler, Star TV dizi izle ekranı ile Duy Beni son bölüm izle araştırması yapıyor. Duy Beni 19. Bölüm full izle linki paylaşıldı. İşte, Star TV ile Duy Beni 19. Bölüm izle!

DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE

Star TV ile bu akşam ekranlara gelen bölümü izlemek için:

DUY BENİ 19. BÖLÜM FULL İZLE: https://www.startv.com.tr/canli-yayin

DUY BENİ 19. BÖLÜM ÖZETİ

Kanat Ekim'e Gaye'yle arasında bir şey geçmediğini anlatmak için çabalarken Gaye başının belada olduğunu söyleyerek Kanat'ların evinde kalmaya başlar. Burada ona yakınlaşmaya çalışır ama başarısız olur.

Okulun Güvenlik görevlisi Mevlüt, Ekim'in dolabına koyduğu kupayı kendi alarak Ekim'i kurtarmış gibi bir algı yaratır. Ekim ona müteşekkirdir ve birlikte hayvan barınağına giderler. Kanat, Ekim'i kıskanır ve peşlerinden gider.

Bu sırada Melisa, Ozan'ın Ateş yüzünden okulu bıraktığını anlar. Bu günlerde bir rüya görür ve bu rüya Ozan'ın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlamasını sağlayacaktır. Ozan'ın evinin önüne gidip aşkını itiraf eder.

Mevlüt giderek Ekim'e aşık olurken, Mevlüt'ten ümidi kesen Rıza Aziz'le iletişim kurar. Aziz de hemen babasıyla buluşur. Bunu duyan Leyla delirir ama Aziz'in başka bir planı olduğunu daha sonra anlayacaktır. Gaye sonunda pes eder ve gitmeye karar verir, gitmeden Ekim'e son bir ders verecektir.

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DUY BENİ 19. BÖLÜM İZLE! Star TV ile Duy Beni yeni bölüm FULL izle
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