DUY BENİ 19. BÖLÜM İZLE! Star TV ile Duy Beni yeni bölüm FULL izle

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisi, 19. Bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Sümeyye Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünde, Mevlüt giderek Ekim'e aşık olurken Kanat kıskanmaya başlıyor. Dizinin yeni bölümünü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyen izleyiciler, Star TV dizi izle ekranı ile Duy Beni son bölüm izle araştırması yapıyor. Duy Beni 19. Bölüm full izle linki paylaşıldı. İşte, Star TV ile Duy Beni 19. Bölüm izle!
DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE
Star TV ile bu akşam ekranlara gelen bölümü izlemek için:
DUY BENİ 19. BÖLÜM FULL İZLE: https://www.startv.com.tr/canli-yayin
Okulun Güvenlik görevlisi Mevlüt, Ekim'in dolabına koyduğu kupayı kendi alarak Ekim'i kurtarmış gibi bir algı yaratır. Ekim ona müteşekkirdir ve birlikte hayvan barınağına giderler. Kanat, Ekim'i kıskanır ve peşlerinden gider.
Bu sırada Melisa, Ozan'ın Ateş yüzünden okulu bıraktığını anlar. Bu günlerde bir rüya görür ve bu rüya Ozan'ın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlamasını sağlayacaktır. Ozan'ın evinin önüne gidip aşkını itiraf eder.
Mevlüt giderek Ekim'e aşık olurken, Mevlüt'ten ümidi kesen Rıza Aziz'le iletişim kurar. Aziz de hemen babasıyla buluşur. Bunu duyan Leyla delirir ama Aziz'in başka bir planı olduğunu daha sonra anlayacaktır. Gaye sonunda pes eder ve gitmeye karar verir, gitmeden Ekim'e son bir ders verecektir.