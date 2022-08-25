DUY BENİ 8. BÖLÜM FULL İZLE | Star TV ile Duy Beni son bölüm izle TEK PARÇA - KESİNTİSİZ

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisi, 25 Ağustos 2022 Perşembe akşamı 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Sümeyye Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünde, Kanat'ın tutuklanması, Gerçek Koleji öğrencilerini şaşırtıyor. Dizinin 25 Ağustos 2022 tarihli yeni bölümünü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyen izleyiciler ise Duy Beni 8. Bölüm izle linki araştırması yapıyor. İşte, Duy Beni son bölüm tek parça kesintisiz izle!
Star TV ile bu akşam ekranlara gelen bölümü izlemek için:
DUY BENİ 8. BÖLÜM FULL İZLE: https://www.startv.com.tr/dizi/duy-beni/bolumler
Kanat'ın tutuklanması Gerçek Koleji'ndeki birçok kişiyi şaşkına uğratmıştır. Leyla bu olaya Ekim'in sebep olduğunu düşünüp onu suçlarken, Ekim Kanat'ın masum olduğuna inanmaktadır. Polis, Gerçek Koleji'nden birinin ifadesine daha başvurur. Verilen ifadelerin birbirleriyle çelişmesi ortalığı karıştırır.
Leyla bu zamana kadar mesajlaştığı kişinin Kanat olmadığı gerçeğiyle sarsılır. Kendini toplayıp Aziz'le yüzleştikten sonra yeni bir karar alır. Artık yeni bir hedefi vardır.
Kanat'ın polisler tarafından götürülmesinden sonra öğrenciler ikiye ayrılır. Ekim, Bekir ve Ayşe'ye yapılan zorbalıkların boyutu artar. Fakat bu sefer Bekir de sessiz kalmayacaktır.
Selim ve Bahar, Gerçek Koleji'nde yaşananların sorumlusuna karar verip bir plan yaparlar. Bu düzene dur diyeceklerdir. Ziya hocanın yarım bıraktığı işi tamamlamak için harekete geçerler. Bunun için birkaç öğrencinin yardımına ihtiyaçları vardır.