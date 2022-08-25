DUY BENİ 8. BÖLÜM FULL İZLE | Star TV ile Duy Beni son bölüm izle TEK PARÇA - KESİNTİSİZ

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisi, 25 Ağustos 2022 Perşembe akşamı 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Sümeyye Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünde, Kanat'ın tutuklanması, Gerçek Koleji öğrencilerini şaşırtıyor. Dizinin 25 Ağustos 2022 tarihli yeni bölümünü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyen izleyiciler ise Duy Beni 8. Bölüm izle linki araştırması yapıyor. İşte, Duy Beni son bölüm tek parça kesintisiz izle!