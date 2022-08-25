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Giriş Tarihi: 25.8.2022 20:01

DUY BENİ 8. BÖLÜM FULL İZLE | Star TV ile Duy Beni son bölüm izle TEK PARÇA - KESİNTİSİZ

Star TV’de izleyici karşısına çıkan Duy Beni dizisi, 25 Ağustos 2022 Perşembe akşamı 8. Yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, senaryosunu Makbule Kosif’in kaleme aldığı dizi, konusuyla sosyal medyanın gündemine oturuyor. Genç yetenekleri buluşturan Süreç Film imzalı diziyi yayın saatinde izleyemeyecek olan izleyiciler, Star TV ile Duy Beni 8. Bölüm full izle ekranı araştırması yapıyor. İşte, tek parça, kesintisiz ve HD seçenekleriyle Duy Beni 8. Bölüm izle!

DUY BENİ 8. BÖLÜM FULL İZLE | Star TV ile Duy Beni son bölüm izle TEK PARÇA - KESİNTİSİZ

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisi, 25 Ağustos 2022 Perşembe akşamı 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Sümeyye Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünde, Kanat'ın tutuklanması, Gerçek Koleji öğrencilerini şaşırtıyor. Dizinin 25 Ağustos 2022 tarihli yeni bölümünü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyen izleyiciler ise Duy Beni 8. Bölüm izle linki araştırması yapıyor. İşte, Duy Beni son bölüm tek parça kesintisiz izle!

DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE

Star TV ile bu akşam ekranlara gelen bölümü izlemek için:

DUY BENİ 8. BÖLÜM FULL İZLE: https://www.startv.com.tr/dizi/duy-beni/bolumler

DUY BENİ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Kanat'ın tutuklanması Gerçek Koleji'ndeki birçok kişiyi şaşkına uğratmıştır. Leyla bu olaya Ekim'in sebep olduğunu düşünüp onu suçlarken, Ekim Kanat'ın masum olduğuna inanmaktadır. Polis, Gerçek Koleji'nden birinin ifadesine daha başvurur. Verilen ifadelerin birbirleriyle çelişmesi ortalığı karıştırır.

Leyla bu zamana kadar mesajlaştığı kişinin Kanat olmadığı gerçeğiyle sarsılır. Kendini toplayıp Aziz'le yüzleştikten sonra yeni bir karar alır. Artık yeni bir hedefi vardır.

Kanat'ın polisler tarafından götürülmesinden sonra öğrenciler ikiye ayrılır. Ekim, Bekir ve Ayşe'ye yapılan zorbalıkların boyutu artar. Fakat bu sefer Bekir de sessiz kalmayacaktır.

Selim ve Bahar, Gerçek Koleji'nde yaşananların sorumlusuna karar verip bir plan yaparlar. Bu düzene dur diyeceklerdir. Ziya hocanın yarım bıraktığı işi tamamlamak için harekete geçerler. Bunun için birkaç öğrencinin yardımına ihtiyaçları vardır.

DUY BENİ OYUNCULARI

  • Selim Bender (Berk Hakman)
  • Bahar Aydın (Ege Kökenli)
  • Ekim Güleryüz (Rabia Soytürk)
  • Kanat Günay (Caner Topçu)
  • Melisa Gerçek (Sümeyye Aydoğan)
  • Leyla (Helin Kandemir)
  • Aziz Günay (Burak Can)
  • Fikret (Durul Bazan)
  • Rıza Günay (Murat Daltaban)
  • Suna Günay (Yeliz Akkaya)
  • Süleyman Gerçek (Alper Atak)
  • Neşe Güleryüz (Feride Çetin)
  • Halil Kaplan (Aytaç Uşun)
  • Hatice Karaca (Elif Çakman)
  • Sedat Karaca (Bedir Bedir)
  • Şükran (Bedia Ener)
  • Selçuk (Hamdi Alp)
  • Bekir Kaplan (Taha Bora Elkoca)
  • Ozan Yılmaz (Utku Coşkun)
  • Ayşe Karaca (Gökçe Güneş Doğrusöz)
  • Hazal Demir (Meltem Akçöl)
  • Dağhan Kara (İbrahim Yıldız)
  • Ece Ay (Dilara Sümbül)
  • Naz Duru (Jasmin Berkiş)
  • Ceyda Astan (Sena Gençtürk)
  • Emine Sakan (Cemre Özşişman)

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DUY BENİ 8. BÖLÜM FULL İZLE | Star TV ile Duy Beni son bölüm izle TEK PARÇA - KESİNTİSİZ
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