İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'e cadılık (Witchcraft) eğitimi verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, 'sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık'tan gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Özen, hâkim karşısına çıktı. Özen burada alınan ifadesinde, "Ece'yi yaklaşık 2 yıldır tanırım. Kendisine online olarak eğitim verdim. Daha önce tarot eğitim almıştı. Son olarak cadılık zanaatı eğitimi aldı. Bu eğitimin sadece adı 'cadılık', içeriğinde mantıksal açıklaması olmayan bir şey yok. Ece'nin son zamanlarda duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu. Vefatı ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Özen daha sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.