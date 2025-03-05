Düzce Üniversitesi Yonca doktor ve eşi için taziye mesajı yayınladı

DÜ Tıp Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Doktor Yonca Haymana Güngör ve eşi Selman Güngör, trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Çiftin arabada bulunan 5 günlük bebekleriyse ağır yaralı olarak tedaviye alındı. Yaşanan acı olay üzerine DÜ'nün sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan paylaşımda, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi'nde görev yapan Arş. Gör. Dr. Yonca Haymana Güngör ile eşi Selman Güngör'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Özverili ve başarılı çalışmalarıyla Üniversitemize değer katan Arş. Gör. Dr. Yonca Haymana Güngör'e ve eşi Selman Güngör'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarımıza sabır ve baş sağlığı dileriz." İfadelerine yer verildi.