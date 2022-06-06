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Giriş Tarihi: 6.6.2022 23:55

Düzce’de 4 araçlı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var...

DHA
Düzce’de 4 araçlı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var...

Düzce’de korkunç bir kaza meydana geldi. Kaynaşlı ilçesinde TEM Otoyolu’nda TIR, kamyon, minibüs ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Arif Günalan yönetimindeki 14 BD 294 plakalı TIR önünde giden Şemsettin Tekeli idaresindeki 06 CGM 855 plakalı sebze yüklü kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle çekicisi dağılan TIR'a arkalarından gelen Ali Kaya yönetimindeki 02 AAV 308 plakalı minibüs ve bu araca da Jale İnce yönetimindeki 77 EF 650 plakalı kamyonet çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada yaralanan Gürkan İnce, Jale ince, Mahmut Kaya, Ali Kaya, Mehmet Kaya, Zehra Özer, Celal Özer, Ayşen Özer, Mehmet Özer, Hasan Özer, Fatma Özer, Arif Günalan, Hüseyin Alkış, Emel Ece ve Ali Osman Ayaş ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzce’de 4 araçlı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var...
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