Düzce'de "Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejileri Sempozyumu" düzenlendi

Aslan, Türkiye'nin deprem başta olmak üzere birçok riskiyle mücadele ettiğine işaret ederek, "Olası her türlü afete karşı kamusal organizasyon olarak hazırlıklı olmak zorundayız. Bunun yanı sıra toplumu da bu risklere karşı hazır tutmak zorundayız. Bu hazırlıklar da iletişim stratejilerinden geçmekte. Afet yönetiminde olası riskleri iyi öngörüp önlem almak da atılması gereken ilk adımı oluşturuyor." dedi.