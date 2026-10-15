Düzce’de bugün okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 15 Ekim Düzce’de okul var mı, yok mu?

Valilik tarafından yapılan açıklamada, eğitime ara verilmesini gerektiren hava koşullarına ve alınan tedbirlere ilişkin ayrıntılara yer verildi. İşte 15 Ekim Düzce'de okulların tatil durumuna ilişkin Valiliğin açıklaması…
Evet. Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Düzce genelindeki resmî ve özel tüm okul ve kurumlarda eğitime bir gün ara verildi. Karar üniversiteleri kapsamıyor.
İlimizde Eğitim-Öğretime Ara Verilmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu 📢 https://t.co/A847ejIgwB— Düzce Valiliği (@duzce_valiligi) October 14, 2026
Düzce Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde şiddetli yağış beklendiğini bildirdi. Kuvvetli yağışın günlük yaşamı olumsuz etkilemesi ve ulaşımda aksamalara yol açması ihtimali nedeniyle öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Eğitime ara verilen gün kapsamında malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
Anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personelinin durumu da açıklamada yer aldı. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin izin durumu, ilgili amirler tarafından değerlendirilecek.
Öğrenci ve velilerin, hava koşullarına ilişkin yeni gelişmeler için Düzce Valiliği ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünün resmî duyurularını takip etmeleri gerekiyor.