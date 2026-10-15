Düzce’de bugün okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 15 Ekim Düzce’de okul var mı, yok mu?

DÜZCE'DE HANGİ KAMU ÇALIŞANLARI İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?

Eğitime ara verilen gün kapsamında malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personelinin durumu da açıklamada yer aldı. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin izin durumu, ilgili amirler tarafından değerlendirilecek.

Öğrenci ve velilerin, hava koşullarına ilişkin yeni gelişmeler için Düzce Valiliği ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünün resmî duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör