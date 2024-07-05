Düzce’de feci kaza: 1 ölü

M.D. idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, D-655 Zonguldak Düzce Bağlantı yolu Akçakoca istikametine seyir halindeyken, Kurtsuyu kesiminde kontrolsüz kavşaktan Düzce istikametine manevra yapan Veysel Yağız (74) hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Düzce istikameti yönüne savrularak uçurumdan devrildi.

Hafif ticari araç ise refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk belirlemede hafif ticari araç Veysel Yağız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Ş.D ise ağır yaralı olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.