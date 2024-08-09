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Giriş Tarihi: 9.8.2024 04:15

Düzce'de feci kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 25 yaralı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda feci bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 25 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

DHA
Düzce’de feci kaza! Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 25 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Sinop'a gitmekte olan Muhammed Çaylak yönetimindeki Boyabat Tur'a ait 57 AAG 077 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan Çağatay Kaçan yönetimindeki 81 AED 319 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otobüs şoförü Muhammed Çaylak ve 24 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine Sakarya ve Düzce'den çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı yolcuların bir kısmı yol kenarında oturarak ve yatarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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Düzce'de feci kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 25 yaralı
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