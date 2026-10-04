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Giriş Tarihi: 4.10.2026 21:32 Son Güncelleme: 4.10.2026 21:40

Düzce’de ışıklarda iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Düzce’de D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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İHA
Düzce’de ışıklarda iki araç çarpıştı: 2 yaralı
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Kaza, D-100 kara yolunun Taşköprü mevkiinde, Ankara istikametindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'dan Düzce istikametine seyir halinde olan İ.T. idaresindeki 81 DD 755 plakalı araç ile Z.Ç. yönetimindeki 06 BHS 771 plakalı araç kavşakta çarpıştı.

Düzce'de ışıklarda iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

#DÜZCE #ANKARA #SAKARYA
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Düzce’de ışıklarda iki araç çarpıştı: 2 yaralı
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