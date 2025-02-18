Düzce’de kaçak bahis operasyonu: 33 kişiye gözaltı kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa dışı bahis suçlarının önüne geçmek amacıyla düzenlenen operasyonda şüpheli E.Y gözaltına alındı. E.Y'nin el konulan telefonunda, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemede, Düzce'den 33, İstanbul'dan 4, İzmir'den 2 ve Kocaeli'den 1 kişi olmak üzere, 55 kişinin bağlantılı olduğu tespit edildi.

Yazışmalarda geçen banka kayıtlarını inceleyen ekipler, bu suçtan elde edilen miktarın 200 Milyon dolar olduğunu tespit etti. Sulh Ceza Mahkemesince şüpheliler hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Öte yandan Düzce'deki 46 zanlının evlerine baskın yapıldı.

Evlerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 Ruhsatsız tabanca, 2 Kurusıkı tabanca, 1 Adet Av tüfeği, 404 mermi, 6 Av tüfeği fişeği, 27 Cep Telefonu, 1 Masaüstü, 2 dizüstü Bilgisayar, 1 USB Bellek, 1 SSD Kart, 1 HDD ve 1 pos cihazı bulundu. Öte yandan, operasyonlara ait görüntüler yayınlandı. Görüntülerde, ekiplerin evlere baskın yaptığı anlar yer alıyor.