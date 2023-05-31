Düzce’de korkunç kaza: 2 ölü var

Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri çağırıldı. Ticari aracın içerisinde sıkışan sürücü Muhammet Atalay ile yanında bulunan Ahmet Özdemir yaşamını yitirirken minibüste bulunan sürücü Ahmet Omar ile Varhad Muhammet yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.