Düzce’de korkunç kaza: 2 ölü var

Korkunç kaza dün saat 13.50'de Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara'ya giden Suudi Arabistan uyruklu Ahmet Omar idaresindeki 34 BJN 562 plakalı minibüs, emniyet şeridinde duran Muhammet Atalay yönetimindeki 34 ZL 3136 plakalı hafif ticari araca hızla çarptı.
Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri çağırıldı. Ticari aracın içerisinde sıkışan sürücü Muhammet Atalay ile yanında bulunan Ahmet Özdemir yaşamını yitirirken minibüste bulunan sürücü Ahmet Omar ile Varhad Muhammet yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.