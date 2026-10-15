Düzce’de yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma için Valilik açıklaması

Düzce'de etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle okullar bir gün daha tatil edildi. Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda beklenen kuvvetli yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Düzce genelindeki resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında 16 Ekim 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Üniversitelerin ise tatil kararının dışında tutulduğu açıklandı. Valilik açıklamasında, okulların tatil edildiği gün anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumunun ise ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

Düzce Valiliği, kararın beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını belirtti.