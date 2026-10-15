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Giriş Tarihi: 15.10.2026 23:41

Düzce’de yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma için Valilik açıklaması

Düzce'de yarın okullar tatil mi sorusu öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Kent genelinde 15 Ekim Perşembe günü olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesinin ardından, tatil kararının 16 Ekim Cuma günü için de geçerli olup olmadığı merak ediliyor.

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Düzce’de yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma için Valilik açıklaması
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Düzce'de 16 Ekim Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Kuvvetli yağış uyarılarının ardından perşembe günü uygulanan eğitim arasının cuma günü de devam edip etmeyeceğini araştıran öğrenciler, resmi duyurulara yöneldi.

Düzce’de yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma için Valilik açıklaması

DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle 16 Ekim 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Düzce’de yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma için Valilik açıklaması

Düzce'de etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle okullar bir gün daha tatil edildi. Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda beklenen kuvvetli yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Düzce genelindeki resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında 16 Ekim 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Üniversitelerin ise tatil kararının dışında tutulduğu açıklandı. Valilik açıklamasında, okulların tatil edildiği gün anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumunun ise ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

Düzce Valiliği, kararın beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını belirtti.

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