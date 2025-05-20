Düzce’deki feci kazadan acı haber geldi! Babaanne hayata tutunamadı

İran uyruklu S. Z. G. idaresindeki motosiklet, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda seyrederken, Sancaklar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Küpküç (60) ve torunu Egemen Küpküç'e (6) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yayalarla motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinegelen sağlık ekipleri Farma Küpküç'ün hayatını kaybettiğini belirlerdi. Egemen Küpküç ve motosiklet sürücüsü ambulanslarla kentteki hastanelere nakledildi.

Fatma Küpküç'ün torunu Egemen Küpküç'ün ise yaşam mücadelesi sürüyor. Fatma Küpküç'ün cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.