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Giriş Tarihi: 21.6.2024 18:08 Son Güncelleme: 21.6.2024 18:14

Düzce’de 10 gündür aranan yaşlı kadının cesedi bulundu

Düzce'de 10 gün önce kaybolan ve aranmaya devam edilen 90 yaşındaki Alzheimer hastası Hatice Dellaloğlu'nun cansız bedeni vatandaşlar tarafından bulundu.

ENES GÜNEŞ
Düzce’de 10 gündür aranan yaşlı kadının cesedi bulundu

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu bölgede detaylı bir çalışma başlattı. İlk incelemelere göre, ölen kadının 90 yaşlarında ve adının Hatice Dellaloğlu olduğu tespit edildi.

Düzce Cumhuriyet Savcısı, ceset üzerinde yaptığı incelemenin ardından, ceset Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Morguna kaldırıldı. 90 yaşında ki H.D.'nin kesin ölüm nedeninin araştırılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzce’de 10 gündür aranan yaşlı kadının cesedi bulundu
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