Düzensiz göçe geçit yok! 1456 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; Polis, Jandarma ve Sahil Güvenliği tarafından, 75'i İstanbul'da olmak üzere 165 Mobil Göç Noktası Aracı ile 60 ilde Kurban Bayramı tatili boyunca gerçekleştirilen denetimlerde; 35 bin 159 kimlik kontrolü yapılırken bin 456 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.
DÜZENSİZ GÖÇE İZİN YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere ve düzensiz göçmenlere asla fırsat vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.