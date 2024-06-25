Düzensiz göçe geçit yok! 1456 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; Polis, Jandarma ve Sahil Güvenliği tarafından, 75'i İstanbul'da olmak üzere 165 Mobil Göç Noktası Aracı ile 60 ilde Kurban Bayramı tatili boyunca gerçekleştirilen denetimlerde; 35 bin 159 kimlik kontrolü yapılırken bin 456 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere ve düzensiz göçmenlere asla fırsat vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.