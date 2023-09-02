Haberler Yaşam Haberleri Düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor! Muğla ve İzmir’de 42 organizatör yakalandı
Giriş Tarihi: 2.9.2023 13:29 Son Güncelleme: 2.9.2023 13:54

Düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor! Muğla ve İzmir’de 42 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimlerinin Muğla ve İzmir’de düzensiz göçle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 organizatör yakalanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerinde olduklarını belirtti.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor! Muğla ve İzmir’de 42 organizatör yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince düzenlenen operasyonlarda; 1 'i yabancı 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda ise; 1'i yabancı 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 13'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

ORGANİZATÖRLERİN HER AN ENSELERİNDEYİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu düzenleyen güvenlik birimlerini tebrik ederken göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerinde olduklarını kaydetti. Yerlikaya, "Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

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Düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor! Muğla ve İzmir’de 42 organizatör yakalandı
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