Trabzon'un Düzköy İlçe Belediye Başkanı Selim Çelenk (62), bir süredir mücadele ettiği pankreas hastalığına yenik düştü. Çelenk bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk'in sağlık sorunları, karın ağrısı şikâyetiyle başladı. Trabzon'da yapılan ilk tetkiklerin ardından tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi'nde sürdürülmesine karar verildi. Yaklaşık 1,5 ay Ankara'da tedavi gören Çelenk, bir süre dinlendikten sonra yeniden sağlığına kavuşarak belediye başkanlığı görevine döndü.

TEDAVİYE YANIT VERMEDİ

Ancak ekim ayında rahatsızlığı yeniden nükseden Çelenk, Ankara'da tekrar tedavi altına alındı. Daha önce pankreas ameliyatı geçirdiği öğrenilen Çelenk'in, uygulanan tedaviye beklenen yanıtı verememesi üzerine yoğun bakıma alındığı belirtildi. 20 Kasım'da yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklanan evli ve 2 çocuk babası Çelenk'ten üç gün sonra acı haber geldi. Hayatını kaybeden Çelenk, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Çelenk'in cenazesi, öğle namazına müteakip Düzköy Merkez Mevlana Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Aykut Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör