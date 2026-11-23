Kaza, saat 12.30 sıralarında E-5 Karayolu Esenyurt-Haramidere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 30 dakika önce satın aldığı otomobille yola çıkan genç kadın, seyir halindeyken önüne aniden bir motosikletlinin çıktığını fark etti. İddiaya göre motosikletlinin kontrolsüz şekilde manevra yapması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, önce kaldırıma çarparken, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol üzerinde durabildi.





VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, takla atan otomobilde mahsur kalan sürücünün yardımına koştu. Vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından sürücünün aile üyeleri de olay yerine gelirken, yeni satın aldığı otomobiliyle henüz yarım saat önce trafiğe çıkan kadının kaza yapması çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör