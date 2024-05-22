EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: (sonuç.osym.gov.tr) EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

EKPSS sonuçları için geri sayım başladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 28 Nisan tarihinde gerçekleştirilmesinin ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınava binlerce aday katıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar "EKPSS sonuçları açıklandı mı?" araştırmasına başladı. Peki, 2024 EKPSS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS sonuçlarının açıklanması bekleniyor. ÖSYM internet sitesinde yer alan bilgilere göre sonuçlar, 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Bu sonuçların öncesinde adaylar, 06-21 Mayıs tarihlerinde kura başvurularını gerçekleştirecek. Kura çekilişi ise haziran ayında tamamlanacak.
EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
EKPSS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.
KURA İLE YERLEŞTİRMEDE TUTARSIZLIK TESPİT EDİLİRSE İPTAL EDİLECEK
Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;
Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.