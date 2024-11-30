E-nabız’la 100 milyar lira tasarruf yapıldı

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, e-nabız üzerinden 100 milyar TL'lik tasarruf sağlandığını açıkladı. TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda 1.7 milyon ödeme güçlüğü çeken vatandaşın 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcunun silinmesini içeren yasa teklifi kabul edildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, "E-nabızın içindeki sağlık verilerinin SGK'yla entegrasyonu sayesinde yıllık 100 milyara yakın tasarruf ediyorsunuz. Yani bir sürü insan kendi verisine erişiyor, sadece radyolojide üçte bir azaldı görüntüleme sayısı, çünkü herkes görüntüsünü istediği hekimle paylaşabiliyor, hekimler hastalarının izni doğrultusunda kendi verisine erişiyor. Bu sistem hepimizin sistemi ama bir tane veri sızması ya da benzeri bir şey e-nabızda yok" dedi.Birinci, "2026'da 30 küsur bin uzman hekimimiz gelecek, ikinci basamak da çok rahatlayacak, üçüncü basamak da çok rahatlayacak" ifadelerini kullandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem ise, 2015 öncesini kapsayacak şekilde sıfırlanan Genel Sağlık Sigortası prim borcu affından 1 milyon 700 bin kişinin yararlanacağını ve 2 milyar TL'lik borcun silineceğini söyledi. Sağlık Sigortası Genel Müdürü Eren Usul, "Yaklaşık 25 milyon vatandaşımızdan kronik hastalığı olan ve raporu olan vatandaşımızdan herhangi bir katılım payı alınmamakta" değerlendirmesini yaptı.2023 yılında muayene sayısının 607 milyona ulaştığını kaydeden Usul, "219 milyonundan katılım payı alınmamış kronik hastalıklar sebebiyle. Aynı şekilde 2023 yılında yeşil alanda 40 milyon hastamıza bakmışız" dedi.SGK Başkanı Raci Kaya da 16'ya yakın istihdam teşvikinin bulunduğunu belirterek, teşvikin istihdam yaratan sektörler olan tekstil, otomotiv, demir çelik gibi sektörler ve imalatta uygulanacağını bildirdi.