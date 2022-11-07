E Okul neden açılmıyor? MEB ile E Okul VBS ne zaman düzelecek, neden giriş yapılamıyor?

E Okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak isteyenlerden sorun yaşayanlar yoğun olarak "e-okul neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, neden giriş yapılamıyor?" şeklindeki sorulara cevap arıyor.
MEB ile e-okul sistemine neden giriş yapılamıyor sorusunun cevapları ve tüm detaylar şöyle;
E-okul sistemine giriş yapmak isteyenlerden sorun yaşayanlar "e-okul neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, neden giriş yapılamıyor?" şeklindeki sorulara yoğun olarak yanıt arıyor.
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen bir okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerinden e-Okul hesabı oluşturulur ve öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.
Öğrenciler e okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilmekteler. Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir.