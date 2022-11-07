E Okul neden açılmıyor? MEB ile E Okul VBS ne zaman düzelecek, neden giriş yapılamıyor?

E Okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak isteyenlerden sorun yaşayanlar yoğun olarak "e-okul neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, neden giriş yapılamıyor?" şeklindeki sorulara cevap arıyor.

E-OKUL NEDEN AÇILMIYOR, NE ZAMAN DÜZELECEK?

MEB ile e-okul sistemine neden giriş yapılamıyor sorusunun cevapları ve tüm detaylar şöyle;