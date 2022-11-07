Haberler Yaşam Haberleri E Okul neden açılmıyor? MEB ile E Okul VBS ne zaman düzelecek, neden giriş yapılamıyor?
Giriş Tarihi: 7.11.2022 23:02 Son Güncelleme: 7.11.2022 23:02

E Okul neden açılmıyor? MEB ile E Okul VBS ne zaman düzelecek, neden giriş yapılamıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2007 yılında kullanıma açılan, öğrencilerin okula kayıt olmasında mezuniyetine kadar geçen süre içerisinde tüm bilgilerinin kaydedildiği platform olan e - okul sistemine girişte sorun yaşayanlar yoğun olarak “e-okul neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, neden giriş yapılamıyor?” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan e-okul neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, neden giriş yapılamıyor? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

E Okul neden açılmıyor? MEB ile E Okul VBS ne zaman düzelecek, neden giriş yapılamıyor?

E Okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak isteyenlerden sorun yaşayanlar yoğun olarak "e-okul neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, neden giriş yapılamıyor?" şeklindeki sorulara cevap arıyor.

E-OKUL NEDEN AÇILMIYOR, NE ZAMAN DÜZELECEK?

MEB ile e-okul sistemine neden giriş yapılamıyor sorusunun cevapları ve tüm detaylar şöyle;



E-okul sistemine giriş yapmak isteyenlerden sorun yaşayanlar "e-okul neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, neden giriş yapılamıyor?" şeklindeki sorulara yoğun olarak yanıt arıyor.



An itibariyle sisteme girişte sorun yaşanmamaktadır. E-okul sistemine girişte sorun yaşayanlar internet tarayıcısı ya da internet bağlantısında sorun olabileceğinden kontrol ederek tekrar deneyebilirler.



E OKUL NEDİR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen bir okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerinden e-Okul hesabı oluşturulur ve öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.



E OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilmekteler. Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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