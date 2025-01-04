E-tebligat ile yargıda tasarruf rekoru: 67 milyon tebligat, 6 milyar lira tasarruf

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıda dijital dönüşümün çarpıcı sonuçlarını paylaştı. Bakan Tunç, 2024 yılında 67 milyondan fazla tebligatın e-Tebligat sistemi üzerinden elektronik ortamda iletildiğini belirterek, "Bu çevreci uygulama sayesinde bir yılda 39 bin ağacı kesilmekten kurtardık ve 6 milyar liranın üzerinde tasarruf sağladık" dedi.

DİJİTAL ADALETİN YERLİ VE MİLLİ HAMLESİ

Bakan Tunç, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen e-Tebligat sisteminin, adalet hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırdığını vurguladı. "Adalet Bakanlığı olarak teknolojiyi yakından takip ediyor, işlemleri hızlandırıyor ve maliyetleri düşürüyoruz. Dijitalleşme sayesinde yargısal süreçleri daha hızlı ve çevreci bir şekilde yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

E-TEBLİGAT: YARGI SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRAN ÇEVRECİ DEVRİM

Adalet Bakanlığı tarafından 2015 yılında başlatılan ve 2019 yılından itibaren bazı kurumlar için zorunlu hale getirilen e-Tebligat uygulaması, sadece 2024 yılında 67 milyon 144 bin 776 tebligatın elektronik ortamda ulaştırılmasını sağladı. Bu sayede 6 milyar 183 milyon lira tasarruf edilirken, kullanılan kağıt miktarındaki azalma sayesinde 39 bin 429 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

2019'DAN BU YANA 15 MİLYAR LİRA TASARRUF

Uygulamanın 2019'dan bu yana elde ettiği sonuçlar da dikkat çekici. Bugüne kadar toplamda 253 milyon 308 bin 267 e-Tebligat gönderildi. Bu süreçte 15 milyar 125 milyon liralık tasarruf sağlanırken, 151 bin 646 ağaç kesilmekten kurtarıldı ve 8 bin 920 ton kağıt kullanımından vazgeçildi.

TEBLİGAT ARTIK DAHA HIZLI VE ÇEVRECİ

e-Tebligat, uzun süren tebligat süreçlerini anlık hale getirdi. Sistem kapsamında e-Tebligat adresi almak için PTT'ye başvuru yapmak yeterli. Elektronik tebligat, adresine ulaştığı tarihten beş gün sonra yasal olarak tebliğ edilmiş sayılıyor.

YARGI REFORMUNDA KRİTİK HEDEF

Adalet Bakanlığı, çevreci ve hızlı e-Tebligat uygulamasını tüm Türkiye'de daha yaygın hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yargı reformunun önemli ayaklarından biri olan bu sistem, adalet hizmetlerini daha verimli ve sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.