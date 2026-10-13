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Giriş Tarihi: 13.10.2026

Ebeveyn baskısı DNA'da iz bırakıyor

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Ebeveyn baskısı DNA’da iz bırakıyor
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Almanya ve Çin'de yürütülen çarpıcı araştırmalar, otoriter aile ortamının çocukların yalnızca ruh sağlığını bozmakla kalmayıp DNA'larındaki gen faaliyetlerini bile değiştirdiğini ortaya koydu. Alman Deutsche Welle'nin haberine göre, baskıcı ebeveynler çocuklarda depresyon, kaygı ve davranış sorunları riskini artırdığı gibi DNA üzerinde de kalıcı izler bırakabiliyor. Çin'de yapılan araştırma ise sert ve otoriter yetiştirme tarzının çocuklarda depresyon ile şiddet eğilimli davranışlar gösterme riskini artırdığını ortaya koydu. Münster Üniversite Hastanesi Ruh Sağlığı Kliniği Başhekim Yardımcısı ve psikiyatrist Evelien van Assche, çocukları dinlemek, kaygılarını ve korkularını ciddiye almak gerektiği uyarısında bulundu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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