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Giriş Tarihi: 26.12.2022

Ebeveynler dikkat oyun değil vahşet!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ebeveynler dikkat oyun değil vahşet!
İki yıl önce gençleri intihara teşvik ettiği gerekçesiyle bilgisayar oyunları hakkında büyük tartışmalara yol açan 'Mavi Balina' oyunun bir benzeri daha dünyada tehlike çanlarını çaldırdı. Yandere Simulator isimli oyun, Yandere'nin kelime anlamı olan 'saplantılı aşık' bir anime karakterin, hastaklı duygularla sevdiği erkeğe yaklaşan diğer kızları öldürmesi ve cinayete ait tüm delilleri yok etmesi konu ediliyor. Öldürme modunun seçilmemesi durumunda oyuncuya diğer kızları gizli dinleme, müstehcen fotoğrafını çekerek yayma gibi iğrenç yöntemlerle saf dışı bırakma hedefi veriliyor. Oyunda tuvalette, havuzda veya spor salonunda gerçekleştirilen cinayet serisiyle ödül olarak kazanılan ise 'itibar'. 2044'te ABD Kaliforniya'dan 1988 doğumlu oyun geliştiricisi Alexander Mahan tarafından internete çıkarılan oyun Amerikan yargı makamları tarafından da sık sık uyarılar alıyor. Mersin'de 30 Kasım'da bir okul tuvaletinde bir kız öğrenciyi öldüren E.D.'nin oyundan etkilenmiş olabileceği iddia edilmişti. SABAH, psikolog, akademisyen ve hukukçulara bu korkunç oyunu sordu:



Doç. Dr. Psikiyatrist Armağan Samancı: Bu tarz oyunlarda 'Kazanmak için ne yaparsanız yapın mubahtır' denilerek geleneksel toplumumuzun özündeki 'iyi birey yetiştirme' anlayışı yok ediliyor. Bu da saldırganlık eğilimi olan bireyleri tetikleyerek istenmeyen sonuçlara yol açıyor. Sanal dünyanın kontrolü çok zor bir dünya. Ancak gerçek hayat gibi kanun ve yönetmeliğe uygun olması gerekir.



Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık: Yaş sınırı +18 olarak belirtilmiş olsa da oyundaki zorbalık özellikle gelişim çağındaki çocukları için potansiyel bir tehdit. Çocukların fan sayfaları oluşturması tehlikenin boyutlarını açık bir şekilde gözler önüne sermekte. Okullarda çocuklara yönelik farkındalık çalışmaları yürütülmeli. Aile içi iletişim güçlendirilmeli, ebeveynler dijital çağda iyi birer gözlemci olması, çocuklarını takip etmeli. Dijital detoks yaparak çocuklarla birlikte aktiviteler planlanmalı.



Avukat Tuğçe Barışhan: Çeşitli yasalarda ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde çocukların ihmal ve istismarının önlenmesine yönelik düzenlemeler bulunsa da maalesef bu hükümler günlük ihtiyaçları karşılamak konusunda yetersiz kalmakta. Maalesef hukuki yönüyle değerlendirildiğinde hukuk sistemi çocuklara ancak bir istismar veya ihmal halinde müdahale edebilir. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu birtakım koruyucu ve destekleyici tedbirler sağlıyor olsa da uygulamada ancak bir şikayetle veya zarar meydana geldikten sonra müdahale edilebiliyor.



ERİŞİM YASAĞI GELMELİ
Avukat Fadime Polat: Bu tarz oyun ya da internet sitelerinin olumsuz bir durumu görüldüğünde devlet istediği platformdan erişim yasağı isteyebilir ve getirebilir. Bu oyun da son derece tehlikeli oyun gibi görünüyor. Dolayısıyla uygulama marketlerden kaldırılması ya da erişim engeli konulması sağlanabilir.

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Ebeveynler dikkat oyun değil vahşet!
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