Ebeveynler dikkat oyun değil vahşet!

İki yıl önce gençleri intihara teşvik ettiği gerekçesiyle bilgisayar oyunları hakkında büyük tartışmalara yol açan 'Mavi Balina' oyunun bir benzeri daha dünyada tehlike çanlarını çaldırdı. Yandere Simulator isimli oyun, Yandere'nin kelime anlamı olan 'saplantılı aşık' bir anime karakterin, hastaklı duygularla sevdiği erkeğe yaklaşan diğer kızları öldürmesi ve cinayete ait tüm delilleri yok etmesi konu ediliyor. Öldürme modunun seçilmemesi durumunda oyuncuya diğer kızları gizli dinleme, müstehcen fotoğrafını çekerek yayma gibi iğrenç yöntemlerle saf dışı bırakma hedefi veriliyor. Oyunda tuvalette, havuzda veya spor salonunda gerçekleştirilen cinayet serisiyle ödül olarak kazanılan ise 'itibar'. 2044'te ABD Kaliforniya'dan 1988 doğumlu oyun geliştiricisi Alexander Mahan tarafından internete çıkarılan oyun Amerikan yargı makamları tarafından da sık sık uyarılar alıyor. Mersin'de 30 Kasım'da bir okul tuvaletinde bir kız öğrenciyi öldüren E.D.'nin oyundan etkilenmiş olabileceği iddia edilmişti. SABAH, psikolog, akademisyen ve hukukçulara bu korkunç oyunu sordu:Butarz oyunlarda 'Kazanmakiçin ne yaparsanız yapınmubahtır' denilerek gelenekseltoplumumuzunözündeki 'iyi birey yetiştirme'anlayışı yok ediliyor.Bu da saldırganlık eğilimi olan bireyleritetikleyerek istenmeyen sonuçlarayol açıyor. Sanal dünyanın kontrolüçok zor bir dünya. Ancak gerçek hayatgibi kanun ve yönetmeliğe uygun olmasıgerekir.Yaş sınırı +18 olarak belirtilmişolsa da oyundaki zorbalıközellikle gelişim çağındakiçocukları için potansiyel birtehdit. Çocukların fan sayfalarıoluşturması tehlikenin boyutlarınıaçık bir şekilde gözler önüne sermekte.Okullarda çocuklara yönelik farkındalıkçalışmaları yürütülmeli.Aile içi iletişim güçlendirilmeli, ebeveynlerdijital çağda iyi birer gözlemciolması, çocuklarını takip etmeli. Dijitaldetoks yaparak çocuklarla birlikte aktivitelerplanlanmalı.Çeşitli yasalardave taraf olduğumuzuluslararası sözleşmelerdeçocukların ihmal veistismarının önlenmesineyönelik düzenlemelerbulunsa da maalesefbu hükümler günlük ihtiyaçları karşılamakkonusunda yetersiz kalmakta.Maalesef hukuki yönüyle değerlendirildiğindehukuk sistemi çocuklaraancak bir istismar veya ihmal halindemüdahale edebilir. 5395 sayılı ÇocukKoruma Kanunu birtakım koruyucu vedestekleyici tedbirler sağlıyor olsa dauygulamada ancak bir şikayetle veyazarar meydana geldikten sonra müdahaleedilebiliyor.Bu tarz oyun ya da internet sitelerinin olumsuz bir durumu görüldüğünde devlet istediği platformdan erişim yasağı isteyebilir ve getirebilir. Bu oyun da son derece tehlikeli oyun gibi görünüyor. Dolayısıyla uygulama marketlerden kaldırılması ya da erişim engeli konulması sağlanabilir.