Ebru ebe 15 yıldır annelerin sevincine ortak oluyor

Bitlis Devlet Hastanesi'nde görev yapan 15 yıllık ebe Ebru Yamaç, deneyimlerini ve meslekte yaşadıkları güzellikleri sıraladı. Hastalarıyla yaşadıkları duygusal anlarını ve meslekte yaşadıkları ilginçlikleri paylaşan Yamaç, "5'inci kez doğurttuğum anneler oldu" dedi. Yamaç, 2010 yılından beri aynı hastanede görev yapıyor. 2 çocuk annesi olan Yamaç, 2011'den beri ise doğumhanede görevli ebe olarak yüzlerce çocuğun dünyaya gelmesine katkı sağladı. Yamaç, "Hastane denince akla hep hastalık ve kötülük geliyor. Burası öyle değil. Söylerken bile müjde verelim, doğduğunu söyleyelim, anne oldun baba oldun haberi verelim. Güzel şeyler yaşıyoruz" dedi. Çalıştığı bölgede doğum oranlarının yüksek olduğuna dikkat çeken Yamaç, "Bazı ailelerin çocukları arasında 1 yaş, 2 yaş gibi farklar var. Ben artık aynı annenin 5'nci doğumunu bile gördüm" diye konuştu.Hastanede bebeklere isim verme noktasında ilginç anlara da tanıklık yaptığını dile getiren Yamaç, "Berat kandilinde dünyaya gelen bir bebeğe isim koyacaklardı. Babası Kurtlar Vadisi dizini çok sevmesinden ötürü çocuğuna Çakır ismini koyacaktı. O gün de Berat kandiliydi. O da hem bizi kırmayarak hem de kendi sevdiği ismi de koyarak çocuğun adını 'Berat Çakır' koydu" ifadelerini kullandı.