Ebru Yaşar Antalyalıları coşturdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin onaltıncı ve son durağı olan Antalya Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahne alan Ebru Yaşar, Antalyalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Festival kapsamında Konyaaltı Beach Park'ta kurulan sahnede konser veren şarkıcı Ebru Yaşar, şarkılarını dinleyicilerle hep bir ağızdan söyledi. Sanatçı, 'Cumartesi, Ben Ne Yangınlar Gördüm, Havadan Sudan, Kalmam' gibi şarkılarının yanı sıra, Roman havaları ve türkülerle de alanı dolduran kalabalığı coşturdu. Halaylar çeken Antalyalılar gönüllerince eğlendi. Yaşar sahnede yaptığı konuşmada, "Yaşattığınız bu akşam için çok teşekkür ediyorum. Hatıralarımda unutulmaz bir yer aldınız. İyi ki gelmişim, 'iyi ki' lerimden birisi oldunuz bu akşam" dedi.