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Giriş Tarihi: 13.10.2026

Ecdat mirası mezar taşlarına devlet tescili

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MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Ecdat mirası mezar taşlarına devlet tescili
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, "Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi" ile Anadolu'daki Türk-İslam tarihinin en önemli miraslarından olan mezar taşları ve kitabeleri kayıt altına alıyor. Bu yıl 18 ile yayılan proje kapsamında tescil edilen eser sayısı 7 bine ulaştı. Kayıt altına alınan tüm veriler ortak bir dijital veri tabanında toplanarak, eşsiz bir bilimsel külliyat oluşturulacak. Projenin ilk uygulama yılı olan 2025'te Tokat, Denizli, İstanbul ve Diyarbakır'da yürütülen çalışmayla toplam 859 eser tespit edilip belgelendi. Bu yıl daha güçlü bir ivme kazanan çalışmalarla, yaklaşık 7 bin eserin belgeleme işlemleri aktarıldı. Çalışmalar yıl sonuna kadar devam edecek. Kayıt altına alınan eserler; dönem, bölge, malzeme, yazı türü, sanat üslubu ve kitabe özellikleri gibi farklı başlıklarda bilimsel olarak değerlendirilebilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Ecdat mirası mezar taşlarına devlet tescili
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