Ecdat yadigârları geleceğe taşınıyor

Yüzyıllar boyunca kültürel mirasımızı oluşturan tarihi eserler, uzman ekipler tarafından restore edilerek yeniden hayat bulup gelecek nesillere aktarılıyor. El yazması eserler, yüzlerce yıl önce yazılmış Kuran-ı Kerimler ve hat sanatı eserleri, titizlikle restore edilerek onarılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki Vakıflar

1. Bölge Müdürlüğü'ne ait Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonunu gerçekleştiriyor. Uzman ekipler tarafından yapılan bu titiz çalışmalar sayesinde, paha biçilmez miraslarımız yeniden hayat buluyor. Bu restorasyonlar arasında Gaziantep'ten getirilen 600 yıllık Kuran-ı Kerim de bulunuyor.

İlk olarak ıslak ve kuru temizliği yapılan eserin sırt kısmı açılarak, selülozla onarımı gerçekleştiriliyor. Böylece yüzlerce yıllık eser, doğal yöntemlerle restore edilip geleceğe taşınıyor. Ayrıca, hat sanatı eserlerinin de restorasyonları yapılırken eserlerin bir kısmı eski haliyle bırakılarak, zamanla geçirdiği değişim de gösteriliyor. Tüm bu restorasyonlar, tarih ve kültür mirasımızı geleceğe aktarmak adına büyük bir öneme sahip. Onarılan eserler, orijinal halleriyle müzelere geri gönderiliyor ve bu paha biçilmez kültürel miras gelecek nesillere aktarılmaya devam ediyor.