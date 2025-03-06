Ece Gürel’in sağlık durumu iyiye gidiyor! Ece Gürel’i bulan Turan Altun: Bir mucize...

"ORMANLIK ALANDA 72 SAATİ DOLDURAN İNSANIN HAYATTA KALMASI MUCİZEDİR"

Yanında yiyecek, içecek ve ısınmak için bir mont bulunmayan Ece Gürel'in bu koşullarda nasıl hayatta kaldığı merak konusu oldu. Ece Gürel'i bulan Mahalle arama kurtarma ekibinden Turan Altun, "İlk bulduğumuz anda bütün vücudunda kesikler vardı. Ayaklarında, kollarında kesikler vardı. Gözleri açıktı, donuktu ama gözü görmüyordu bizi. Büyük ihtimalle hipotermiye. girmişti. Onun haricinde dudakları tir tir titriyordu ama sesi çok çıkmıyordu. Büyük ihtimalle bulunulan noktadan geçilmedi. Buraya da girerken de eğer oraya, o yola giremezseniz de yolu değiştirmeniz için farklı bir rota vereceğiz diye bize bilgi geçmişlerdi.