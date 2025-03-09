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Giriş Tarihi: 9.3.2025 09:28 Son Güncelleme: 9.3.2025 10:27

Ece Gürel Belgrad Ormanı'na neden gitti? Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Türkiye, nefesini tuttu İstanbul’daki Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’i arama çalışmalarına kilitlendi. Kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Gürel, hastanede geçirdiği hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümü, herkesi derinden sarsarken Gürel’in sır kaybı ve hayatını kaybetmesiyle ilgili her gün yeni bir detay gündeme geldi. Gürel’in, Belgrad Ormanı’na giden ölüm yürüyüşündeki son anları dikkat çekti. İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ece Gürel Belgrad Ormanı’na neden gitti? Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul'da yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart'ta gittiği Belgrad Ormanı'nda kayboldu. Yapılan aramalar sonucunda Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra arama- kurtarma ekipleri tarafından baygın halde bulundu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Gürel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'na götürülen Ece Gürel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Gürel'in cenazesi, Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bahçelievler'deki Sinan Paşa Koca Mezarlığı'na defnedildi.

'CADILIK EĞİTİMİ' İDDİASINA GÖZALTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen ve Bursa'da yaşayan Hale Nur Özen hakkında 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı. Özen, bugün Bursa polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ECE GÜREL'İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ece Gürel'in kaybolmasının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Gürel'i evinden ormana girdiği ana kadar adım adım izledi.

Yüzlerce saat kamera izleyen ekipler herhangi bir şüpheli hareket tespit etmeden Gürel'in ormana girişini belirledi. O anlara dair yeni kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde Ece Gürel'in Mecidiyeköy Metro istasyonunda turnikelerden geçişi ve yürüdüğü anlar yer aldı.

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Ece Gürel Belgrad Ormanı'na neden gitti? Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!
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