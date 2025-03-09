Ece Gürel Belgrad Ormanı’na neden gitti? Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul'da yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart'ta gittiği Belgrad Ormanı'nda kayboldu. Yapılan aramalar sonucunda Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra arama- kurtarma ekipleri tarafından baygın halde bulundu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Gürel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'na götürülen Ece Gürel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
'CADILIK EĞİTİMİ' İDDİASINA GÖZALTI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen ve Bursa'da yaşayan Hale Nur Özen hakkında 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı. Özen, bugün Bursa polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
ECE GÜREL'İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Ece Gürel'in kaybolmasının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Gürel'i evinden ormana girdiği ana kadar adım adım izledi.
Yüzlerce saat kamera izleyen ekipler herhangi bir şüpheli hareket tespit etmeden Gürel'in ormana girişini belirledi. O anlara dair yeni kamera görüntüleri de ortaya çıktı.