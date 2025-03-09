Ece Gürel Belgrad Ormanı’na neden gitti? Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Gürel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'na götürülen Ece Gürel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.