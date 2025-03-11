Ece Gürel'e mobbing yapanlar ne olacak? "Ölüme sürükleyenler cezaevine girmeli"

Ece peyzaj mimarıydı ama kendi mesleğini yapamadığı için en son bir avukatlık bürosunda sekreter olarak çalışıyordu. Ece'nin işyerinde yaşadığı gerilim İstanbul'da yoğun kar yağışı olduğu gün işe gidemeyince doruk noktasına ulaşmış.

Patronu Ece'ye iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istemiş. "Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin" demiş.

Ayrılmaya zorlamışlar, yoğun baskı sonucu Ece'ye muhtemelen bütün haklarından vazgeçtiğine dair bir kağıt imzalatmışlar.