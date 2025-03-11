Ece Gürel'e mobbing yapanlar ne olacak? "Ölüme sürükleyenler cezaevine girmeli"

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek ayrılan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu önceki gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, Ece Gürel'in ölümü ve perde arkasında yaşadığı olaylara dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
İşte Mevlüt Tezel'in 'Ece Gürel'e mobbing yapanlar ne olacak?' başlıklı yazısı
Belgrad Ormanı'nda kaybolup, hipotermiden hayatını kaybeden Ece Gürel hakkında onlarca iddia ortaya atıldı.
Cadılık eğitimi gibi saçmalıkları bir tarafa bırakıp Ece'yi ölüme sürükleyen işyerinde yaşadığı mobbinge odaklanmalıyız.
Mobbingin ciddi bir suç olduğunu hâlâ bilmeyenler var!
Ece peyzaj mimarıydı ama kendi mesleğini yapamadığı için en son bir avukatlık bürosunda sekreter olarak çalışıyordu. Ece'nin işyerinde yaşadığı gerilim İstanbul'da yoğun kar yağışı olduğu gün işe gidemeyince doruk noktasına ulaşmış.
Patronu Ece'ye iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istemiş. "Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin" demiş.
Ayrılmaya zorlamışlar, yoğun baskı sonucu Ece'ye muhtemelen bütün haklarından vazgeçtiğine dair bir kağıt imzalatmışlar.
Ailesi de Ece'ye o kağıdı imzaladığı için çok kızmış.
Ece de bu üzüntüyle ormanda yürüyüşe çıkmış. Olayın devamını biliyorsunuz...
Patron, "Ece'nin kaybolmasının işyeri ile hiçbir ilgisi yok. Ece çalışıyordu, henüz çıkarılmadı.
Henüz iş akdi sonlandırılmadı" diyerek kendini savunuyor ama bütün ifadeler Ece'ye mobbing yapıldığını gösteriyor.
Ece'nin ailesi işyerine dava açmalı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu davaya müdahil olmalı.
Ece'nin hassas bir ruha sahip olması yapılan mobbingi haklı çıkarmaz.
Ece'yi ölüme sürükleyen işyerinde maruz kaldığı mobbingdir! Açılacak dava çalışanların psikolojisiyle oynayan, onları işten çıkarmayla korkutup hayatını zindan eden, çalışanların haklarını vermemek için ellerinden gelen her şeyi yapan patronlara ders olacak bir karar çıkmalı.
Ece'yi ölüme sürükleyenler cezaevine girmeli!