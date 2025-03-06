Ece Gürel'i bulan ekibin lideri konuştu! "Saatler sonra eşini görünce gülümsedi ama..."

Olay, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Belgrad Ormanı'nda meydana geldi. 2 Mart Pazar günü ormana giden peyzaj mimarı Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı.
ORMANDA 4 GÜN HAYATTA KALDI
Yakınlarının ihbarı üzerine polis, jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yapılan aramalarda 4. günün sonunda Gürel, ormanın derinliklerinde bitkin halde bulundu.
EKİP LİDERİ KURTARMA ANIYLA İLGİLİ KONUŞTU
Kurtarma ekibinin lideri Hüseyin Karadayı, yaşananları şu sözlerle anlattı: "AFAD'ın dijital sistemine düşen ihbar üzerine ekiplerimizi yönlendirdik. Belirlenen sektörlerde gündüz ve gece taramalar yaptık. En son verilen 9. sektörde, eğimli bir arazide Ece Gürel'i bulduk. Yere uzanmış, tepki vermiyordu. Önce termal battaniyeye sardık, montlarımızı üzerine koyarak vücut ısısını yükselttik. Bir süre sonra bizi duymaya ve sorularımıza cevap vermeye başladı."
EŞİ BULUNDUĞUNA İNANAMADI
Karadayı, Gürel'in eşi Sezer Gürel'in de arama çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Bulduğumuzda eşine haber verdik, ancak ilk başta inanamadı. 'Acaba hayatını kaybetti de bizden mi saklıyorsunuz?' diye sordu. Ben de görüntülü arama yaparak kendilerine gösterdim. Ece sadece hafifçe tebessüm edebildi," dedi.
"-1 DERECEDE HAYATTA KALMASI MUCİZE"
Ece Gürel'i yaklaşık 20-30 dakika boyunca taşıyarak ambulansa ulaştırdıklarını belirten Karadayı, "Gece sıcaklık -1 dereceye kadar düşüyordu. Bu şartlarda 4 gün boyunca hayatta kalması gerçek bir mucize. Onu sağ bulmak hepimizi çok sevindirdi," ifadelerini kullandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ece Gürel'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.