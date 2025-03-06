Ece Gürel'i bulan ekibin lideri konuştu! "Saatler sonra eşini görünce gülümsedi ama..."

EŞİ BULUNDUĞUNA İNANAMADI

Karadayı, Gürel'in eşi Sezer Gürel'in de arama çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Bulduğumuzda eşine haber verdik, ancak ilk başta inanamadı. 'Acaba hayatını kaybetti de bizden mi saklıyorsunuz?' diye sordu. Ben de görüntülü arama yaparak kendilerine gösterdim. Ece sadece hafifçe tebessüm edebildi," dedi.