Ece Gürel'in hocası konuştu: "Biz buraya spiritüel bir şey var diye geldik..." Belgrad Ormanı'na bu yüzden mi gitti?

Korkunç olay İstanbul- Belgrad Ormanı'nda meydana gelmişti. Bir süredir haber alamayan Yakınlarının ihbarı üzerine peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel için arama çalışmaları başlatıldı. 3 gün boyunca herhangi bir ize rastlanmazken 4. günde Gürel'i baygın halde bulan ekipler ilk müdahaleyi gerçekleştirip hastaneye sevk etmişlerdi. Hipotermi geçirdiği ve açlıktan organlarının iflas ettiği söylenen talihsiz Gürel'in bulunduğu günün sabahı kalbi durdu. 1 saatlik müdahalenin ardından hayata geri döndürülen Ece olayın hemen ardından entübe edilmişti. Kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Gürel'in ailesi ve sevdikleri yasa boğuldu. Öte yandan Gürel'in ölümüne yönelik farklı iddialar ortaya atıldı.
"CADILIK ZANAATİ" EĞİTİMİ ALMIŞ!
Gürel'in "Witchcraft" yani cadılık zanaati eğitimi aldığı iddiası gündeme gelirken, eğitim aldığı belirtilen kişi yaptığı açıklamada, "Adı sadece cadılık zanaati… Bize eğitime gelenler birkaç ders sonra burada spiritüel bir şey olmadığını, sadece gerçekçi konular işlendiğini görüyorlar. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir ve tüm kayıtlarımız açıktır, gizleyecek bir şeyimiz yok" dedi.
ALGI ZAMAN VE GERÇEKLİK HİSSİNİ DEĞİŞİTİRİYOR
Banisteriopsis caapi bitkisinden hazırlanan ve Amazon yerlileri tarafından kullanılan bu çay, içeriğinde bulunan dimetiltriptamin (DMT) maddesi nedeniyle birçok ülkede yasak. Ayahuasca'nın algıyı, zamanı ve gerçeklik hissini değiştirdiği, bilinç durumunda geri dönülmez değişikliklere yol açabileceği belirtiliyor.
ÖN OTOPSİ RAPORU: HİPOTERMİ KAYNAKLI ÖLÜM
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporuna göre, Gürel'in ölümünün "soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar" nedeniyle gerçekleştiği değerlendirildi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN İNCELEMELER DEVAM EDİYOR!
Cinsel saldırı iddialarına yönelik yapılan iç beden muayenesinde de herhangi bir bulguya rastlanmadığı aktarıldı. Ancak, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan biyolojik ve toksikolojik örneklerin laboratuvar incelemelerinin devam ettiği ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü gezmek amacıyla Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek Kağıthane'deki evinden ayrıldı. Ancak kendisinden haber alınamayınca ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
Ekipler, 4 Mart'ta Gürel'in cep telefonu ve bazı eşyalarına ulaştı. Arama çalışmaları sonucunda 4. günün sonunda sarp bir ormanlık alanda bulunan Gürel, kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cenazesi, 6 Mart'ta Bağcılar Güneşli Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gürel'in ölümüyle ilgili iddiaların yanı sıra otopsi sonuçları ve laboratuvar analizleri, olayın netleşmesi açısından büyük önem taşıyor.