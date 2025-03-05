Ece’den son mesaj: Kayboldum

İstanbul Kâğıthane'deki evinden 2 Mart günü, Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel'in (36) bulunması için başlatılan arama çalışmaları dün gece saatlerinde de sürdü. Aramalara polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve çok sayıda ilçe belediyesi ile gönüllü arama kurtarma ekipleri katıldı.Ormanda yaklaşık 44 kilometrekarelik bir alanda arama ve tarama çalışmasını tamamlayan ekiplere, arama köpeği "Üzüm" de eşlik ediyor. Ece Gürel'in ormandayken İngiltere'deki arkadaşıyla yazıştığı ve 'Kayboldum, oturdum ruhum geride kaldı' mesajı attığı ortaya çıktı.