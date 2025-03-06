Ecel direksiyon başında yakaladı!

Samsun'un Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi Toplu Konutlar Bulvarı'nda meydana gelen kazada direksiyon başında kalp krizi geçiren minibüs şoförü hayatını kaybetti. Mehmet Çakır (64), idaresindeki dolmuş minibüs ile seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirip yoldan çıktı.
Refüjdeki demir aydınlatma direğine çarpan minibüs, karşı şeride geçerek durdu. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan minibüs sürücüsü Mehmet Çakır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.