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Giriş Tarihi: 11.6.2022

Eczacıbaşı’nda ikinci helikopter şoku

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Eczacıbaşı’nda ikinci helikopter şoku

İtalya’da radarda kaybolan helikopterdeki 4 Türk’ün, fuar için giden Eczacıbaşı çalışanları olduğu ifade edildi. 5 yıl önce şirkete ait başka bir helikopter, Beylikdüzü’ndeki TV kulesine çarpıp düşmüştü

İtalya'nın Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan Treviso'ya gitmek üzere havalandıktan sonra Modena civarında radardan kaybolan Agusta Koala "AW119" tipi bir helikopterdeki 4 Türk'ün, kâğıt teknolojileri fuarı için İtalya'ya giden Eczacıbaşı çalışanları olduğu öğrenildi. Helikopteri arama çalışmalarına İtalya Ulusal İtfaiyesi ve Ulusal Alp Kurtarma Ekipleri'nin yanı sıra İtalya Hava Kuvvetleri de katılıyor.

ECZACIBAŞI'NDAN AÇIKLAMA
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan 4 arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kâğıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kâğıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir" denildi. Açıklamada helikopteri arama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi



Yetkililer, Capannori Lucca Tassignano Havaalanı'ndan yerel saatle 09.30'da yola çıkan helikopterin Pievelago kenti yakınlarındaki Modena bölgesinde radardan kaybolduğunu bildirdi. İtfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını Pievepelago kasabası yakınlarında helikopterde bulunan kişilerin telefonlarından sinyal alınması sebebiyle bu alanda yoğunlaştırdı. İtalyan İtfaiyesi'nin koordine ettiği arama kurtarma çalışmalarına İtalyan Hava Kuvvetleri, Sivil Savunma ekipleri ve gönüllüler de katılıyor. 24 gönüllüden oluşan ekip yerden tarama yaparken, İtalya Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopter de arama çalışmalarına havadan destek veriyor. Bu arada helikopterde bulunan Türklerin isimleri de belli oldu: Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak.

TELEVİZYON KULESİNE ÇARPARAK DÜŞMÜŞTÜ
Eczacıbaşı Holding'e ait Sikorsky'nin S-76C tipi helikopter, 10 Mart 2017'de Atatürk Havalimanı'ndan Bozüyük'e gitmek için kalkış yaptıktan sonra sisin de etkisiyle Büyükçekmece'deki televizyon kulesine çarparak düşmüştü. Kazada pilotlar Alaattin Nacar ile Ahmet Bulut ve yolcular Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Aleksandr Vanin, İgor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badgaran hayatını kaybetmişti. Ümit Erkan DEMİRCAN/SABAH

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Eczacıbaşı’nda ikinci helikopter şoku
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