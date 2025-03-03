Edip Akbayram hayatını kaybetti

Sanatcı Edip Akbayram (75), 9 Ocak'tan bu yana tedavi gorduğu Sağlık Bilimleri Universitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.Gecirdiği zaturre nedeniyle bir sure hastanede tedavi goren Edip Akbayram taburcu edilmiş, ancak yataktan duşme sonucu ic kanama sonucu yeniden hastaneye kaldırılmıştı. 10 Ocak'ta ameliyat edilen, tedavisine 52 gun boyunca yoğun bakımda devam edilen Akbayram, dun saat 19.30'da coklu organ yetmezliği sebebiyle hayata veda etti. İstanbul İl Sağlık Muduru Doc. Dr. Abdullah Emre Guner, sosyal medya hesabından yaptığı acıklamada, "Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri duzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tum cabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.Sanatcı, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te dunyaya geldi. Henuz 9 aylıkken cocuk felcine yakalandı ve bir ayağı sakat kaldı. Lisede kurdukları orkestra ile muziğe ilk adımını attı. 1968'de liseyi bitirerek İstanbul'a gitti. Diş hekimliğini kazanmasına rağmen kendini muziğe verdi. 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek hazırladığı ilk bestesi "Kukredi Cimenler" ile birinciliği kazandı. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu. Anadolu Pop'un onde gelen isimleri arasında yer aldı. Ardından "Kara Kuzu", "Deniz Ustu Kopurur" ve "Garip" adlı 45'liklerle oduller kazandı. "Aldırma Gonul" ve "Eşkiya Dunyaya Hukumdar Olmaz" adlı parcalarıyla satış rekorları kıran, Altın Plak kazanan sanatcının, ceşitli kuruluşlarca verilen 250 kadar odulu bulunuyordu.Akbayram için yarın ilk tören Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 11.00'de düzenlenecek. Sanatçı öğle vakti Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.