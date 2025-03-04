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Giriş Tarihi: 4.3.2025 18:52 Son Güncelleme: 4.3.2025 19:49

Edip Akbayram’ı son yolculuğuna binler uğurladı

Usta sanatçı Edip Akbayram  Cemal Reşit Rey'de düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye binlerce insan katıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Edip Akbayram’ı son yolculuğuna binler uğurladı

Sanatçı Edip Akbayram Harbiye'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen anma töreni sonrasında cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi.

Teşvikiye Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile usta sanatçının ailesi, sevenleri ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle binlerce seveni katıldı.

Namazın ardından, üç siyasi ortak açıklamada bulunarak Akbayram'a rahmet diledi. Edip Akbayram'ın cenazesi Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

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Edip Akbayram’ı son yolculuğuna binler uğurladı
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